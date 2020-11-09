9 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Владимир Станулевич, , 15:13 — REGNUM Как Россия чуть не потеряла Новую Землю

Погибшая промысловая норвежская шхуна. Вечный покой вдали от родины. Картина А. А. Борисова. 1898 г

В 1910 году союз шкиперов Тромсе объявил Новую Землю «ничьей» и «по-тихому» основал на архипелаге шесть норвежских поселений. Для Санкт-Петербурга это было шоком. Все помнили печальную историю со Шпицбергеном, который в XVIII веке был заселен русскими и интенсивно осваивался. Но занявший в 1855 году престол Александр Второй отменил налоговые льготы для поморов, и морской промысел на Шпицбергене стал невыгоден. Шпицберген эвакуировали так быстро, что норвежцы удивлялись — рыба и морской зверь остались, а русские ушли? То же могло произойти на Новой земле, тем более правительство не позаботилось ни заселить архипелаг, ни закрепить его за Россией формальным образом — хотя многие столетия там высились русские обетные и могильные кресты.

К счастью, архангельский губернатор Иван Сосновский считал для себя необходимым защищать интересы России в Арктике и действовал быстро. Морскому министру С. А. Воеводскому он писал: «…для прекращения хищнической эксплуатации норвежцами природных богатств Новой Земли и для восстановления исконных прав России на эту окраину предполагается выселить самовольно водворившихся на северном Новоземельском острове норвежцев…» Товарищ министра внутренних дел А. И. Лыкошин «развязал руки» И. В. Сосновскому: «Разрешаю Вашему Превосходительству выселение с острова Новой Земли норвежских экспедиций… Озаботиться, чтобы посылаемый с этой целью отряд стражников был достаточно численным и хорошо вооруженным». Правительству Норвегии в жестких формулировках ушла нота протеста имперского МИД, вооруженный отряд губернатора высадился на Новой земле, и норвежцы эвакуировались без единого выстрела.

Провокация вроде полета Руста в 1987 и корейского Боинга в 1983 годах?

Норвежский корабль береговой охраны ледокол «Свальбард» 15 октября 2020 года вышел в рейс, маршрут которого частично проходил в исключительной экономической зоне России в Ледовитом океане. Более того, он вторгся в границы акватории Северного морского пути. Согласно постановлению правительства РФ, подписанному председателем правительства РФ М. Мишустиным, «В акватории Северного морского пути действует разрешительный порядок плавания судов. Судно, в отношении которого разрешение на плавание в акватории Северного морского пути не получено в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не может входить в акваторию Северного морского пути… Для получения разрешения в уполномоченный орган или подведомственную ему организацию судовладельцем, представителем судовладельца или капитаном судна подается заявление, оформленное в электронном виде…».

Россия имеет право на регулирование судоходства на этой трассе. Согласно 234-й статье Конвенции ООН по морскому праву, у прибрежных государств есть право в пределах исключительной экономической зоны устанавливать особые правила для судов в покрытых льдами районах, которые должны способствовать предотвращению загрязнения морской среды и создания опасности для судоходства. Во-вторых, «Свальбард» в акватории СМП нарушил правила регулирования судоходства, чем создал угрозу судоходству на Севморпути.

Карта границ акватории Северного морского пути на сайте его дирекции

Зная, что никаких уважительных причин нарушать судоходство в акватории СМП быть не может, норвежская сторона придумала «Свальбарду» легенду-прикрытие. Ледокол якобы торопился спасти установленные в океане буйки с аппаратурой. Газета «Баренц обсервер» писала: «…прошлым летом установленные на буйках приборы вели наблюдение за температурой, соленостью, рассеиванием звука, концентрацией углекислого газа и течениями подо льдами Арктики… Это первое в истории международное комплексное научное исследование подо льдами Арктики, направленное на получение более полного представления о радикальном воздействии изменения климата… Если приборы в море Бофорта не поднять в ближайшее время, будет потерян большой объем важных для проекта CAATEX данных».

О научной программе CAATEX подробно писал сайт министерства обороны (!!!) Норвегии: «Svalbard… 21 августа 2019 года достиг Северного полюса как первое норвежское судно. Затем судно помогло установить четыре акустические установки… к северу от Шпицбергена. В тот же период в море Бофорта были поставлены три аналогичные буевые установки при поддержке американского ледокола USCGC Healy».

Ледовая шапка планеты является традиционным укрытием от слежения из космоса для российских ракетных атомных подводных лодок, и акустические системы установленные у Северного полюса военными Норвегии и США имеют двойное, в том числе разведывательное назначение. Также понятно, что ситуация со «срочным спасением» буев с акустикой придумана. Есть карты многолетнего движения льда в Северном Ледовитом океане, и год назад было ясно, занесет или не занесет буи с аппаратурой в акваторию СМП. Поэтому о миссии «Свальбарда» можно говорить как о разведывательной операции с запланированной провокацией в конце.

Почему «Свальбард» не был задержан?

По мнению заведующего кафедрой международного права Северного Арктического федерального университета Ивана Савельева, если каким-то судном создается угроза судоходству или экологического загрязнения, то задержание нарушителя в акватории Севморпути относится к компетенции Министерства обороны РФ или совместно его и МЧС. Юрист считает, что к нарушителям правил судоходства в акватории Севморпути возможно применять нормы закона «О государственной границе РФ» и правовая основа для их задержания имеется.

Почему задержания не произошло? В районе нарушения не имелось боевых кораблей и самолетов? В Арктике имеются шесть российских военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ) и более десятка военных аэродромов. Хотя «Свальбард» находился в акватории СМП, которая тянется севернее Земли Франца-Иосифа к полюсу тонкой полосой, непродолжительное время, авиация имела возможность оказаться в этом районе СМП. Но что она могла сделать?

Действующее законодательство РФ разрешает применить к нарушителям границы все виды вооружений «для пресечения вооруженной агрессии», которая в данном случае отсутствовала. Месяц назад Министерство обороны РФ внесло в Госдуму поправку в Закон «О государственной границе РФ», в которой уточняется применение оружия в отношении нарушителей. Предлагается разрешить авиации наносить предупреждающие удары авиационными бомбами, но не по самим нарушителям, а на их пути — статью 35 Закона «О государственной границе РФ» после слов «предупредительные выстрелы» дополнить словами «(для артиллерии и стрелкового оружия), а также предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна — нарушителя государственной границы». Но пока поправка не принята, руки у военных связаны.

Во время сухопутных военно-полицейских операций применяется нелетальное оружие для временного выведения из строя, а не уничтожения. Флот и авиация РФ не имеют такого оружия, о его разработке нет информации, скорее всего, она не ведется.

Но Министерство обороны РФ умеет действовать без нормативной базы и нелетального оружия. Тот же «Баренц Обсервер» писал: «…круизная компания «очень удивлена» отказом российских властей дать разрешение на плавание экспедиционному круизному судну «Шпицберген»… компании сообщили, что во время планируемых рейсов в этом районе будут проводиться российские военные учения».

Возможно, на задержание нарушителя не было политического решения. При определенных раскладах это может быть оправдано. Например, если это редкий, выпадающий из ряда вон случай в российско-норвежских отношениях. Но это не так. Если Норвегия в 2019 году не пересекала на учениях НАТО с американскими и английскими боевыми кораблями границу исключительной российской зоны в Баренцевом море, то в 2020 году такое происходило. Норвежские разведывательные самолеты «Орион» в 2020 году маневрировали у российских воздушных границ и ВКС РФ поднимало на их перехват боевые самолеты.

Может, после этого прецедента других попыток распечатать Севморпуть не предвидится? Вопрос риторический. США давно и на всех уровнях заявляли свою позицию — Севморпуть должен иметь международный статус, а не контролироваться Россией. Рано или поздно, желательно чужими (норвежскими?) кораблями будут предприниматься попытки взломать Севморпуть, чтобы мировые державы убедились, что Россия контролировать его не может и разговаривать о нем надо не с ней, а с США и их ближайшими союзниками, которым США выдадут доверенность на Севморпуть. Например, с Норвегией. В общем, спускать на тормозах вылазку «Свальбарда» — поощрять новые нарушения.

В оценке ситуации по «Свальбарду» должны были принять участие Министерство обороны и Министерство иностранных дел РФ. Нельзя упрекать Министерство обороны за бездействие в отношении «наших норвежских партнеров». В 2020 году Минобороны поднимало самолеты на КАЖДОЕ нарушение воздушного пространства России самолетами НАТО. В отличие от 2019 года, когда такое скорее было исключением из правила.

Позиция МИД РФ по Норвегии — образец благодушия?

Отсутствие решения по задержанию «Свальбарда» очень напоминает благодушную позицию МИД РФ в отношении Норвегии. В октябре 2019 года, когда Норвегия развертывала военные базы НАТО и вводила против России санкции, полностью перевооружала армию, ВМФ и ВВС, министр иностранных дел Сергей Лавров называл на 70-летии Договора между Правительством СССР и Правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы норвежцев лучшими соседями: «Граница существует без малого 700 лет, семь веков. За это время и семивековую историю по обе ее стороны происходили самые разные события, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или каким-то иными злонамеренными целями. Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском».

Министр не прав, и это не столько летописи о нападениях «мурманов» (норвежцев) на русские поселения и монастыри на Северной Двине в 1419 и 1445 годах. Норвегия настойчиво движется на восток всегда, когда Россия ослабевает. После Крымской войны (русские поселенцы покинули Шпицберген, их место заняли норвежцы), после революции 1905−1907 гг. (в 1910 году норвежцы основали 6 поселений на Новой земле и были изгнаны русским отрядом), в ходе Гражданской войны (норвежцы в 1920 году заключили договор по Шпицбергену без участия России, попытки захвата норвежцами Новой земли и Земли Франца-Иосифа в 1920-е годы), после развала СССР (создание «Баренцева региона» как «наднациональной общности народов Севера»), после введения Западом против РФ санкций за возвращение Крыма (односторонний пересмотр Норвегией статуса Шпицбергена в ущерб России).

В апреле 2020 года Сергей Лавров, вопреки самому себе, вынужден был признать, что: «С норвежцами, как вы знаете, пока не налажен конструктивный диалог. Я несколько раз направлял вопрос своей коллеге, министру иностранных дел Норвегии, где конкретно… изложил те статьи договора, которые, по нашему мнению, должны более аккуратно соблюдаться. Предложил провести консультации, и… наши норвежские коллеги… уходят даже от самой идеи консультации…».

А представитель МИД РФ Мария Захарова после задержания норвежцами 2 апреля 2020 года российского траулера «Борей» сетовала: «Полагаем, что практика задержания норвежской береговой охраной иностранных судов в так называемой рыбоохранной зоне находится в русле политики Норвегии на неправомерное расширение своих прав в районе архипелага, вопреки положениям договора о Шпицбергене 1920 года».

Провести расследование — почему «Свальбард» не задержали?

Печально, если «история учит, что ничему не учит» и позиция российского МИДа предотвратила задержание «Свальбарда». МИД не опубликовал даже ноты протеста по поводу нарушения границ акватории Севморпути!

Недавно в Совете Безопасности РФ создана комиссия по Арктике, которую возглавил Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич заявил: «Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике, и методы здесь применяются самые разные — от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления… все это создает прямые угрозы национальной безопасности РФ… Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе». Хотелось бы прочитать в СМИ, что комиссия по Арктике СБ РФ провела расследование — почему «Свальбард» не был задержан в связи с нарушением судоходства в акватории Севморпути.