Абу-Даби, , 15:03 — REGNUM Блестящей карьеры желают бывшему министру энергетики РФ Александру Новаку коллеги по ОПЕК+. Об этом заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, выступая 9 ноября на нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

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Модратор сессии попросил Баркиндо оценить роль Новака в нефтяных переговорах стран ОПЕК+. Генсек организации отметил, что с 2016 года, когда зародилась ОПЕК+, российский министр был лидером, он смог выстроить «мосты успешных взаимоотношений» между партнерами.

«Мы очень гордимся им, и мы уверены, что его карьерные перспективы будут такими же блестящими, как звёзды», — сказал Баркиндо.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Новака на пост вице-премьера. Комитет Госдумы по энергетике одобрил такое назначение Новака. Ожидается, что Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании 10 ноября.

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