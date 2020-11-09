Москва, , 14:55 — REGNUM В Советском Союзе проблемы «сохранения» и «актуальности» знаний не существовало, при этом и первое образование, и курсы повышения квалификации были бесплатными, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 ноября, комментируя высказывания спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что выдача дипломов о высшем образовании «на всю оставшуюся жизнь» абсурдна, поскольку невозможно гарантировать, что выпускник сохранил полученные знания и что знания эти остаются актуальными.

« Возможно, в современной России предложение изменить подход к документам о высшем образовании актуально: его качество падает. И дело тут не в том, что всё в мире «ускорилось», а именно в качестве образования и состоянии системы работы с кадрами в стране в целом.

В Советском Союзе проблемы «сохранения» и «актуальности» знаний не существовало; шел постоянный процесс их наращивания и «осовременивания». Высшее и среднее специальное образование в СССР было не процессом «пичканья» студентов информацией — на материале конкретных дисциплин студентов учили учиться, учили самообразованию. Хорошим выпускником был не тот, кто, условно говоря, «всё помнит», а тот, кто знает, где почерпнуть нужные знания, кто обладает методикой их расширения и применения. Образование было таким, что забыть «95% того, что он там на самом деле изучил», было просто невозможно.

Вторым важным моментом являлась общесоюзная система повышения квалификации и переподготовки кадров. Работники всех отраслей постоянно повышали свой профессиональный уровень, причём не только те, кто хотели это делать, но и те, кто не очень горел желанием, — это было правилом, это отражалось в твоей характеристике, которую всегда мог запросить кадровик на новом месте работы того или иного специалиста.

Главное же заключалось в том, что и первое образование, и различные курсы повышения квалификации или переподготовки были бесплатными.

Что нам сегодня предлагает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития? Он, по сути дела, хочет, чтобы правительство определило людей в систему постоянного вытягивания из них денег за образование. Уже первое высшее образование становится в нашей стране во всё большей степени платным, и уж тем более платными будут те возможности «актуализации» уровня знаний работников, о которых говорит Дмитрий Песков. Истёк срок годности диплома, плати за новый!