Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Владимир Якушев 9 ноября принимает поздравления в связи с назначением полпредом президента в Уральском ФО. Одним из глав регионов его поздравил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который до этой должности тоже возглавлял полпредство.

В телеграмме новому руководителю Куйвашев искренне поздравляет его с назначением на данный пост и отмечает, что новая должность означает доверие со стороны главы государства, высокая оценка правленческого таланта и дальновидности Якушева, а также компетентности и умения решительно действовать и масштабно мыслить.

«Знаю Вас как настоящего патриота, сильного, смелого, энергичного человека, лидера, который умеет сплотить вокруг себя команду единомышленников и работать на результат», — отметил Евгений Куйвашев. и выразил уверенность в том, что его профессиональные и личные качества, а также понимание особенностей, потенциала и конкурентных преимуществ регионов УрФО позволят Якушеву обеспечить эффективное проведение на территории округа единой государственной политики.

«Уверен, вместе мы сможем достичь национальных целей развития, обеспечить динамичный рост экономики, безопасность и благополучие граждан», — добавил глава Среднего Урала. И пожелал новому полпреду оптимизма, крепкого здоровья, новых побед, а также всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Николай Цуканов был освобождён от должности полпреда. Его преемником Владимир Путин назначил Якушева.

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