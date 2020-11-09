Москва, , 14:40 — REGNUM Комитет Госдумы по природным ресурсам поддержал кандидатуру на пост главы Минприроды Александра Козлова, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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«Он видит проблемы, видит проблемы в объеме», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»), подчеркнув, что конструктивная работа получится.

Решение принято в ходе заседания профильного комитета по итогам встречи с кандидатом на этот пост.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме утвердить кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды. Вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании нижней палаты парламента 10 ноября.