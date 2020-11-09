Москва, , 14:39 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы 9 ноября поддержали кандидатуру Виталия Савельевана пост главы Министерства транспорта России.

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С 2009 года Савельев занимал должность генерального директора «Аэрофлота». До этого он также занимал руководящие должности в «Газпроме», банке «Россия» и других организациях.

Также в 2004 году Савельев являлся замминистром экономического развития и торговли России.