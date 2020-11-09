Москва, , 14:36 — REGNUM Количество федеральных дорог в России должно быть увеличено в два раза. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минтранса Виталий Савельев на заседании профильного комитета Госдумы.

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"Количество дорог, которое должно быть в стране, особенно федеральных дорог, до 2035 года должно быть увеличено примерно вдвое», — заявил Савельев.

По его мнению, такие планы вполне осуществимы, если учесть объёмы финансирования, предусмотренные для обновления дорожно-транспортной сети.

«Я с удовольствием смотрел на эти цифры. Если утвердится всё это, 1,9 трлн рублей, из которых бюджет даст примерно 500 млрд, а остальное — внебюджетные источники и, наверное, муниципальные. Это уже серьёзные истории, серьёзные вещи», — подчеркнул он.