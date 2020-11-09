Минск, , 14:33 — REGNUM В Белоруссии член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак останется под стажей до 9 января. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе совета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«Подзащитному (Знаку) продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 9 января», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания президентской кампании Знак вошёл оппозиционный КС и 9 сентября был задержан, а затем и официально арестован.

Следственный комитет Белоруссии 9 сентября заявлял: «Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Читайте также: Белорусский оппозиционер Знак прекратил голодовку