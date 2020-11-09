Приштина, , 14:30 — REGNUM Североатлантический альянс «нарушил международное право, поддерживая преступников из рядов «Освободительной армии Косово» (ОАК)». Об этом заявила депутат парламента Германии Севим Дагдален 8 ноября на своей странице в «Фейсбуке».

Немецкий парламентарий напомнила, что суд по преступлениям ОАК, который заседает в Гааге, обязан «обеспечить безопасность свидетелей, чтобы их не запугивали и даже убивали, как это было во время процесса против бывшего премьер-министра Косово и командира ОАК Рамуша Харадиная».

По словам Дагделен, подтверждение иска против лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи в то же время является «ударом для германского правительства, которое все эти годы защищало преступника». Депутат добавила, что немецкая разведывательная служба БНД еще в 2005 году «указала на командира ОАК как на связывающее звено между организованной преступностью и политикой». Дагдален также напомнила о том, что прокурор Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте в 2008 году опубликовала доказательства торговли человеческими органами во время косовского конфликта, в которой были замешены лидеры ОАК.

Напомним, что Специальный трибунал по Косово в Гааге подтвердил обвинительный акт в отношений бывшего президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Косово Якупа Красничи, главы Демократической партии Косово Кадри Весели и одного из основателей ОАК Реджепа Селими. Обвиняемые 5 ноября были переброшены в Гаагу.

Трибунал 6 ноября опубликовал обвинительный акт, в котором Тачи, Весели, Красничи и Селими обвиняются в преступлениях против человечества в соответствии с международным правом.

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