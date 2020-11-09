Москва, , 14:31 — REGNUM Президентские выборы в США оказались значительно более напряженными и сложными, чем предполагали опросы, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«7 ноября СМИ объявили о победе лидера демократов Джо Байдена — после того, как он набрал более необходимых 270 голосов выборщиков. Хотя действующий президент Дональд Трамп полагает, что у него украли победу и намерен оспаривать результаты в судах, маловероятно, что ему удастся переиграть их в свою пользу при текущем раскладе голосов.

Официальные результаты должна объявить коллегия выборщиков 14 декабря. А 20 января должна состояться инаугурация избранного президента.

При этом сценарий решительной победы демократов и на президентских выборах, и на выборах в Конгресс (сценарий Blue wave), похоже, не реализовался. Демократам, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей, хотя они ослабят свои позиции.

Но пока им не удается завоевать контроль над Сенатом. Они получают 48 мест из необходимых 51. Здесь окончательный результат будет определяться 5 января на повторных выборах в Джорджии, где предстоит избрать двух сенаторов.

Если демократам удастся выиграть оба эти места, они могут получить паритет с республиканцами в Сенате (50:50), и тогда в голосованиях при равном количестве голосов право решающего голоса будет принадлежать вице-президенту (т.е., при победе Байдена-Харрис, — демократам). Однако и этот вариант сомнителен, поскольку Джорджия традиционно была республиканским штатом.

Первые дни после голосования, состоявшегося 3 ноября показали, что рынок воспринял позитивно вероятную победу Байдена при разделенном конгрессе. Участники рынка полагают, что это, во-первых, лучше, чем длительный период неопределенности, а во-вторых, более мягкий вариант, чем blue wave, так как при разделенном конгрессе возможности президента по проведению его курса, которые многие считают слишком «левым» или даже «социалистическим», будут ограничены.

В частности, республиканское большинство в Сенате может ограничить масштаб госрасходов, повышение налогов и темпы перехода на возобновляемую энергетику.

Масштабный пакет стимулирующих мер по предвыборной программе Байдена мог бы составить $2−3 трлн, что означало бы мощную поддержку роста американской экономики и существенное расширение дефицита бюджета США.

В сочетании с отрицательными реальными доходностями госбумаг США и ослаблением протекционизма, это аргументы в пользу ослабления доллара и укрепления валют развивающихся рынков (прежде всего, юаня и в целом валют азиатского региона, а также мексиканского песо), а также роста цен на золото и промышленные металлы.

Сложившаяся ситуация после выборов (вероятная победа Байдена при разделенном конгрессе) умеренно позитивна для рисковых активов, в том числе для развивающихся рынков, и пока нейтральна для российского рынка, так как общерыночный аппетит к рискам сдерживается возможным ужесточением санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже объявил о своей победе. Республиканец Дональд Трамп не согласен с этим и собирается подать в суд.

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