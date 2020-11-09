Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Уличные протесты, которые происходят в Грузии в последнее время, нужно переводить в правое русло и начать с представителями оппозиции переговоры. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 ноября сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания координационного совета.

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«Разумеется, в конечном итоге альтернативы миру и демократии нет. Все процессы, которые вчера пытались перенести на улицу, по нашей же инициативе и инициативе наших стратегических партнеров и с их помощью, необходимо срочно перенести на правовую и политическую платформы», — сказал глава правительства.

По словам Гахарии, руководство страны стремится повысить уровень «демократизации» в стране.

Накануне в Тбилиси и Батуми прошли протестные акции. Их участники выступили против результатов голосования на выборах в парламент Грузии и в верховный совет Аджарии. В столице страны акция вышла из рамок мирного протеста, ее участники начали пытаться прорваться в здание Центральной избирательной комиссии и сломали установленное там ограждение. Полиция пресекла штурм с помощью водомета.

В 18:00 по тбилисскому времени (17:00 мск) в Тбилиси и Батуми планируется провести новые акции протеста.

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