Москва, , 14:04 — REGNUM Программа мер по поддержке участников долевого строительства требует дополнительного финансирования. Об этом 9 ноября заявил первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов при рассмотрении кандидатуры на пост главы Минстроя Ирека Файзуллина на заседании профильного комитета Госдумы.

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«Вопрос, который мы постоянно поднимаем — это дольщики. Честно надо сказать, проект идёт. Но средств нам не хватает катастрофически. И, конечно, надо не подход, а объём финансирования программы пересматривать», — заявил Пахомов.