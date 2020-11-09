Минск, , 14:01 — REGNUM Ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС является важным вкладом в экологическое благополучие и мировую энергетику. Об этом говорится в заявлении Всемирной ядерной ассоциации

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С запуском первого энергоблока БелАЭС, построенного Росатомом в Гродненской области, Белоруссия присоединилась к растущему числу стран, использующих ядерную энергию для производства чистой, надежной и экономически эффективной электроэнергии, считают во Всемирной ядерной ассоциации.

Там отметили также необходимость скорейшего наращивания количества новых ядерных мощностей, построенных и подключенных к глобальной сети для сохранения устойчивой и низкоуглеродной энергетики, подчеркнув: «Ввод АЭС в Белоруссии является жизненно важным вкладом в достижение этой цели».

Напомним, 7 ноября в Белоруссии состоялась торжественная церемония запуска первого энергоблока БелАЭС. Участие в мероприятии приняли Александр Лукашенко, посол России Дмитрий Мезенцев, представители Росатома, правительства Белоруссии и другие официальные лица.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приветствовало реализацию проекта Росатома в Белоруссии, поддержанного кредитом правительства РФ. Организация позитивно отреагировала на запуск первого энергоблока БелАЭС, что сильно расстроило власти Литвы, которым не удалось построить новую АЭС взамен построенной при СССР Игналинской АЭС (закрытой по настоянию Евросоюза).

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