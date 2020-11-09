Москва, , 14:01 — REGNUM Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов рассказал о подготовке проектов и особенностях принятия решений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Александр Козлов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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"На производстве таким образом: до принятия решения мы спорим, ругаемся, материмся, но если решение принято, оно не обсуждается. Вот эта логика», — сказал Козлов.

Он признал, что по нацпроектам «не хватает коммуникаций».

«Нам надо наговорится», — согласился он на предложение депутатов Госдумы о более тесном взаимодействии с министерством.