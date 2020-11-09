, 13:59 — REGNUM Демократическая партия США больше озабочена тем, как угодить транснациональным корпорациям, нежели собственным избирателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Другой идеологии, кроме той, которая была раньше, нет. Представление о том, что у демократов больше интереса к правам человека и свободе в мире, возникает из-за того, что это ключевая часть их риторики. А у республиканцев нет. Республиканцев в принципе меньше волнуют международные вопросы, — сказал Кагарлицкий. — Они интроверты. Избиратель Трампа — это интроверт. А демократов больше интересует, как угодить транснациональным корпорациям, а не американским избирателям. И поэтому конфликт США с Китаем, возможно, будет смягчен».

Но зато, как пояснил Кагарлицкий, будет много риторики про права человека, демократию и свободу.

«Но дальше риторики дело не пойдет», — уверен он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что будет пытаться сделать новый президент США Джо Байден.