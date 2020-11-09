Баку, , 14:03 — REGNUM Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могут получить ту или иную форму самоуправления в будущем. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство «Азертадж».

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Позиция Баку, пояснил он, заключается в следующем. У армян должна быть некая форма самоуправления — муниципальная или в виде культурной автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, Алиев также заявил, что власти Азербайджана не хотят продолжения военных действий в Нагорном Карабахе. Они жду от Еревана гарантий по выводу армянских военных из этого региона.

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