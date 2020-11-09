Москва, , 13:58 — REGNUM Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, заняв кресло главы Белого дома, начнет отменять решения своего предшественника Дональда Трампа, не понимая, что мир серьезно изменился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Байден постарается отменить как можно больше решений Трампа, чтобы вернуть страну в то состояние, в котором она находилась до 2016 года. Технически это невозможно. И сейчас США получит администрацию, которая маразматична не только по некоторым личным качествам будущего президента, но и по своей политической идеологии, — сказал Кагарлицкий. — Потому что идеи о том, что в мире за четыре года ничего не изменилось и можно просто отвернуть все и жить так же, как жили при Обаме, а лучше при Клинтоне, безумно абсурдны, маразматичны и отражают полную неадекватность людей, приходящих к власти».

Причем, как подчеркнул Кагарлицкий, демократы не будут пытаться как-то системно отыграть назад то, что делал Трамп.

«Они будут тупо отменять какие-то решения. Трамп понимал изменившуюся обстановку и пытался реагировать. А демократы делают вид, что никаких изменений нет вовсе. И поэтому реагировать не надо. В этом существенное различие подходов», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий рассказал, какой будет политика Байдена в отношении мигрантов.

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