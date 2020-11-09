Москва, , 13:58 — REGNUM Программа реновации затягивается из-за инфраструктурных проблем, на которые Минстрой России должен обратить внимание. Об этом 9 ноября заявил депутат Павел Федяев («Единая Россия») во время рассмотрения кандидатуры Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя на заседании профильного комитета Госдумы.

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«Для выполнения тех задач, которые ставит президент — 120 млн квадратных метров, — нам нельзя забывать об инфраструктуре», — Федяев.

«Мы сейчас рассматриваем законопроект, чтобы у нас строительство шло в центре, так называемая реновация. Да, мы сокращаем сроки, как раз будем на комитете сокращать сроки. Но без сетей мы эти показатели не выполним. Поэтому отдельная просьба — на это ещё обратить своё внимание», — указал он.