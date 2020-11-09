Киев, , 14:12 — REGNUM Власти Словакии приняли решение тестировать на SARS-CoV-2 всех, кто пересекает границу страны со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR», — сказано в сообщении.

От тестирования освобождаются граждане, которые следуют через территорию Словакии транзитом. Власти страны также намерены ограничить число пунктов пропуска на границе с Украиной и время их работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Валентин Землянский предположил, что Украина может начать закупать «реверсную» вакцину от коронавируса подобно тому, как закупает у Словакии российский газ .

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