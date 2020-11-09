Москва, , 13:55 — REGNUM После победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии США Джо Байдена положение негров и латиноамериканцев ухудшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

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«Станет хуже. Например, уровень расизма по отношению к меньшинствам резко увеличится. Так при демократах бывает всегда. Когда у власти находится представитель Демократической партии США, то неграм и латиноамериканцам приходится намного хуже, чем при республиканце, — сказал Кагарлицкий. — Если полицейский убивает негра в период президентства республиканца, то вся прогрессивная Америка начинает возмущаться. Если тоже самое происходит при демократах, то они говорят, что случился неприятный эксцесс, но, наверное, негр сам виноват. И все лидеры черного меньшинства дружно говорят: «Так оно и есть, и не будем же мы протестовать против демократов!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что пропаганда Демократической партии превратила президента США Дональда Трампа в исчадие ада.

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