Париж, , 15:17 — REGNUM Глава французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента Франции в 2022 году.

В ходе своего выступления на телеканале TFI в понедельник, 9 ноября, Меланшон заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах 2022 года, но откажется от своего участия в случае, если его поддержат менее 150 тысяч человек.

«Моя цель — это помочь раскрепостить разум, по-новому взглянуть на будущее. Так что да, я готов и выдвигаю свою кандидатуру», — заявил он.

Напомним, 27 октября Меланшон предложил изменить правила выдвижения кандидатов для участия в выборах президента Франции.

Выступая в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, он предложил заменить правило«поддержки кандидата 500 людьми, занимающими высокие выборные посты в органах власти», порогом в «150 000 подписей обычных граждан».

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