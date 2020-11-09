Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Всеобщее голосование по почте (отправка каждому зарегистрированному избирателю бюллетеня по почте, независимо от того, просят они об этом или нет) пошатнуло доверие многих американцев к избирательному процессу. Об этом пишет конгрессмен Джон Роуз у себя в твиттере 9 ноября.

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«Многие бюллетени отправлялись по неправильным адресам и/или вообще не принимались, оставляя дверь открытой для мошенничества. Мы, американский народ, заслуживаем лучшего и должны быть уверены, что наш избирательный процесс честен и законен», — говорит член комитета по финансам в Палате представителей.

Twitter, однако, считает, что политик искажет истину. Система сопроводила данный пост сообщением о том, что голосование по почте — это безопасно.