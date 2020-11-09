Берлин, , 13:53 — REGNUM Свои поздравления кандидату в президенты США от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила об этом 9 ноября на пресс-конференции в Берлине.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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"Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США», — заявила немецкий канцлер.

Кроме того, Меркель отметила, что во всем мире «с особым интересом» наблюдают за выборами американского президента и указала, что, по ее мнению, Байден сможет внести «многолетний опыт во внутренней и внешней политике» и хорошо знает Германию и Европу.

«Соединенные Штаты Америки и Германия как часть ЕС должны быть вместе, чтобы преодолеть крупные вызовы нашего времени, бок о бок бороться с серьезным испытанием пандемией коронавируса, глобальным потеплением и его последствиями, терроризмом, бок о бок — за свободную мировую экономику и торговлю», — также заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ложные звонки сторонников Демократической партии США перегрузили горячую линию, открытую избирательным штабом действующего президента страны Дональда Трампа для приёма сообщений о возможных нарушениях на выборах 3 ноября.