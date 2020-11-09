Москва, , 13:48 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы 9 ноября поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Министерства строительства и ЖКХ России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Госдума обсуждает кандидатуры министров — все новости»

С 2005 по 2010 год Файзуллин занимал пост замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, а также являлся главным архитектором республики. С 2010 по 2020 год был руководителем указанного министерства.

22 января 2020 года Файзуллин был назначен первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.