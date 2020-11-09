Таллин, , 13:48 — REGNUM Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме покинет свой пост. Об этом руководитель правоохранительного ведомства заявил сегодня, 9 ноября, в ходе пресс-конференции, сообщает ERR News.

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Такое заявление последовало за высказываниями, которые он и министр финансов Мартин Хелме (EKRE) сделали по поводу недавних президентских выборов в Соединённых Штатах, назвав из «сфальсифицированными».

"Глядя на клевету и ложь, распространяемые эстонскими СМИ, я решил уйти в отставку вчера вечером. Я устал», — заявил министр.

Он подчеркнул, что «не сделал ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Эстонии».

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«Я не сказал ничего такого, что уже не было бы пересказано американскими СМИ, американскими свободными СМИ, — добавил Хелме. — Я говорю то, что считаю правильным».

Министр финансов и лидер партии Мартин Хельме остается на своем посту на момент написания этой статьи.

Напомним, ранее министр внутренних дел Эстонии и глава Консервативной народной партии этой страны Март Хельме и глава эстонского минфина Мартина Хельме заявили, что президентские выборы в Соединённых Штатах прошли нечестно. По их мнению, действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл выборы из-за фальсификаций.

Президент республики Керсти Кальюлайд осудила подобные высказывания. Она считает, что это является «выпадом против демократии и безопасности Эстонии».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны. За высший руководящий пост боролись действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Пока дата официального подведения итогов выборов главы государства в США неизвестна. Крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джозефа Байдена. При этом американский лидер неоднократно заявлял о мошенничестве и фальсификациях в ходе голосования. Окончательное голосование коллегии выборщиков запланировано на 14 декабря, а инаугурация президента США должна состояться 20 января 2021 года.