Париж, , 13:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по проблеме исламистского терроризма с лидерами других европейских государств. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters.

Во вторник, 10 ноября, Макрон встретится с федеральными канцлерами Германии и Австрии Ангелой Меркель и Себастьяном Курцем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Журналисты отмечают, что стороны обсудят меры, направленные на борьбу с исламистским терроризмом, которые могут быть приняты на уровне Европейского союза.

Напомним, Австрия и Франция недавно стали жертвами терактов, совершенных приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.