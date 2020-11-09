Москва, , 13:45 — REGNUM Строительные нормы и правила в России подлежат серьёзной реформе. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Госдума обсуждает кандидатуры министров — все новости»

«Вопросы СНИПов — здесь мы будем двигаться очень активно в этом направлении. Изменения и сокращения, вообще говоря, подготовительного периода стройки требует кардинальных решений в этой части», — заявил Файзуллин.

«Причём не снижая уровень безопасности, который сложился в стране», — указал он.