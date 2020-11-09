Москва, , 13:39 — REGNUM В настоящее время в Министерстве строительства и ЖКХ России разработана система отслеживания рисков по вводу объектов в эксплуатацию. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы.

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"Сегодня, конечно, создали такую систему как «Светофор». Каждая программа, сегодня реализуемая в области строительства, мониторится по субъектам, по объектам, и эта система, надо сказать, была налажена», — заявил Файзуллин.

«Мы видим, где находятся риски по вводу объектов в эксплуатацию», — указал он.