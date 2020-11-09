Москва, , 13:39 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») просила кандидата на пост главы Минприроды Александра Козлова обратить внимание на проблему утилизации масок на фоне пандемии коронавируса, а также на сложности с «мусорной реформой», передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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"Мы запустили сложнейшую реформу мусорных отходов. На сегодня останавливаться нельзя ни на минуту. Идет по живому по людям и есть много вопросов. сегодня ни копейки денег регионы не получили на реализацию программы «Чистый воздух», нет закона о квотировании выбросов. Подключайтесь, подгружайтесь!», — сказала Тимофеева в ходе заседания профильного комитета Госдумы.

В Госдуме проходят консультации по кандидатурам на пост глав министерств.