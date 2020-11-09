Кишинёв, , 13:43 — REGNUM Соперница действующего главы Молдавии Игоря Додона Майя Санду отказалась выходить на дебаты с ним в преддверии второго тура президентских выборов. Об этом она заявила 9 ноября на брифинге в Кишинёве.

Ранее Додон предложил Санду провести 11 ноября дебаты на нейтральной площадке. Бывший премьер-министр, глава партии «Действие и солидарность» заявила, что ей нужны дебаты о проблемах в экономике, борьбе с пандемией и коррупцией.

Однако Додон не может ответить на эти вопросы и решить проблемы, с таким человеком «не о чем говорить». Он может только обсуждать с прокурорами тему коррупции, добавила Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Молдавии 1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Второй тур с участием Додона и Санду пройдёт 15 ноября.