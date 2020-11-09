Москва, , 13:38 — REGNUM Видеоконференцию с президентом Сирии Башаром Асадом проведет 9 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 9 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В самое ближайшее время мы ожидаем видеоконференцию президента с его коллегой из Сирии Башаром Асадом», — сообщил он.

Также Песков уточнил, что часть данной беседы будет открытой, и добавил, что на 9 ноября у российского лидера намечен ряд других встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подпишет указы об отставке глав четырёх федеральных министерств России.