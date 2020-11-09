Москва, , 13:35 — REGNUM В Министерстве строительства и ЖКХ удалось добиться прогресса в вопросе оплаты строителей. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы.

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"Здесь основная задача была связана с нормативкой — то, что снижает именно инвестиционно-строительный процесс», — заявил Файзуллин.

«Эти возможности были осуществлены с приходом нового правительства здесь. Удалось двинуться в сторону справедливой оплаты строителей, потому что и заработная плата вообще была несправедливой, индексы были непонятные. Здесь мы находимся только в первой части задач, которые реализуются (по этому направлению)», — указал он.