Батуми, Грузия, , 13:37 — REGNUM В Батуми вечером 9 ноября оппозиционные партии проведут митинг, который начнется одновременно с акцией протеста в Тбилиси. Об этом телеканалу «Мтавари архи» сообщил член партии «Единое национальное движение», бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Леван Варшаломидзе.

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Политик рассказал, что митинг планируется начать в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Организаторы акции выступают против итогов голосования на выборах в парламент Грузии и в верховный совет Аджарии.

«Требования понятны всем, мы будем стоять на улице 24 часа в сутки, — сказал Варшаломидзе. — Нас будет очень много».

Накануне в Батуми также прошел митинг параллельно с акцией в Тбилиси. Часть протестующих разбили палатки возле дома правительства Аджарии и находятся там до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента в Тбилиси. Потом участников акции призвали отправиться к Центризбиркому. Протестующие обвиняли власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах.

Когда активисты в Тбилиси сломали ограждение, чтобы прорваться к ЦИК, полиция для их разгона применила водомет.

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