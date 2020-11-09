Новак намерен ускорить принятие программы по малотоннажному СПГ
Основные показатели программы по реализации использования газомоторного топлива будут выполнены. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.
«Правительством принята дорожная карта по реализации использования газомоторного топлива. Если говорить об основных показателях программы, то они будут выполнены. Мы в 2020 году выйдем на 1,1 млрд метров кубических газа. Это одна из важнейших задач», — сказал Новак.
Мишустин назвал кандидатов на должности министров
9 ноября на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил о том, что внёс в Государственную думу РФ кандидатуры на должности в правительстве России.
Мишустин предложил назначить Новака вице-премьером РФ
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, в соответствии с которым премьер-министр вносит кандидатуры членов правительства в нижнюю палату парламента.
Козлов рассказал видении добычи природным ресурсов и экологии
Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов заявил о необходимости выстроить баланс между добычей природных ресурсов и экологией, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.
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Новак заявил о поддержке развития атомной отрасли
Минэнерго РФ поддерживает развитие атомной отрасли в России. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.
«Я занимался в том числе и вопросами развития атомной энергетики в гражданской части. Мы поддерживаем развитие атомной отрасли», — сказал Новак.
Путин отправил в отставку главу Минтранса РФ Дитриха
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.