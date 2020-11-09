9 Ноября
 
13:33

Новак намерен ускорить принятие программы по малотоннажному СПГ

Основные показатели программы по реализации использования газомоторного топлива будут выполнены. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

«Правительством принята дорожная карта по реализации использования газомоторного топлива. Если говорить об основных показателях программы, то они будут выполнены. Мы в 2020 году выйдем на 1,1 млрд метров кубических газа. Это одна из важнейших задач», — сказал Новак.

13:31

Михаил Мишустин. government.ru

13:31

Мишустин назвал кандидатов на должности министров

9 ноября на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил о том, что внёс в Государственную думу РФ кандидатуры на должности в правительстве России.

13:29

Мишустин предложил назначить Новака вице-премьером РФ

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, в соответствии с которым премьер-министр вносит кандидатуры членов правительства в нижнюю палату парламента.

13:27

Козлов рассказал видении добычи природным ресурсов и экологии

Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов заявил о необходимости выстроить баланс между добычей природных ресурсов и экологией, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

13:27

Владимир Якушев возвращается на Урал в качестве полпреда: биография

Владимир Якушев возвращается из Москвы на Урал. Теперь он будет полпредом президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе.

13:26

Путин отправил в отставку главу Минприроды РФ Кобылкина

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

13:26

Новак заявил о поддержке развития атомной отрасли

Минэнерго РФ поддерживает развитие атомной отрасли в России. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

«Я занимался в том числе и вопросами развития атомной энергетики в гражданской части. Мы поддерживаем развитие атомной отрасли», — сказал Новак.

13:25

Путин отправил в отставку главу Минтранса РФ Дитриха

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

13:24

Названы вероятные преемники глав четырёх министерств РФ

Ранее стало известно, что 9 ноября президент России Владимир Путин планирует отправить в отставку глав сразу нескольких федеральных министерств.