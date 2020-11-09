9 ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение Госдумы кандидатуры на посты глав пяти министерств, а также на пост вице-премьера.

Утверждение впервые пройдет по нормам нового закона о правительстве. В нижней палате парламента проходят консультации, после чего вопрос будет вынесен на пленарное заседание Госдумы.

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