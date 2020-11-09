Вашингтон, , 13:21 — REGNUM В одном можно быть почти уверенным относительно Кабинета Джо Байдена: Пит Буттиджич будет в нем, сообщает 9 ноября Axios. Чиновники Байдена ясно дали понять спонсорам и партийным функционерам, что вопрос, связанный с Буттиджичем, заключается не в том, получит ли он высокий пост при Байдене, а в том, каким будет этот пост, сообщили изданию близкие к Байдену источники.

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За этой уверенностью, однако, стоит целый ряд вопросов о том, как его использовать. Полиглот Буттиджич сказал друзьям, что хочет стать послом США в ООН, но он может столкнуться с внутренней конкуренцией со стороны Джули Смит, давнего доверенного лица Байдена по внешней политике. К тому же, бывшие дипломаты Венди Шерман и Линда Томас-Гринфилд — тоже варианты, как и конгрессмен Тед Дойч из Флориды.

Другие места для Буттиджича варьируются от постов в министерстве строительства и городского развития до министерства по делам ветеранов, а также бюджетного управления.

Остается также вопросом, отмечает Axios, как отнесется потенциальный вице-президент Камала Харрис к тому, что ее потенциальный соперник на выборах 2024 года получит пост в кабинете министров или будет заручаться поддержкой с позиции в Организации Объединенных Наций — и вокруг крупных доноров Нью-Йорка. Отмечается, что некоторые союзники Буттиджича считают, что он должен взять на себя работу, позволяющую ему укрепить свой авторитет в афроамериканском сообществе, где он плохо проявил себя во время праймериз.

Пит Баттиджич — бывший офицер военно-морской разведки США, один из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, мэр города Саут-Бенд (население около 100 тысяч человек) в 2012—2020 годах. Известен как первый кандидат в президенты США, состоящий в однополом браке.