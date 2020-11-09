Тюмень, , 13:20 — REGNUM Переход Владимира Якушева с поста главы Минстроя на пост полномочного представителя президента Владимира Путина в Уральском федеральном округе весьма своевременный. С этим назначением многие связывают надежды на перемены к лучшему в уральских регионах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Тюменской областной думы, политолог Александр Лобов.

«Во-первых, хочется поздравить Владимира Владимировича Якушева с назначением на такой ответственный и важный пост. Он был лучшим губернатором в Уральском федеральном округе, опытный хозяйственник и грамотный управленец. Уверен, такой лидер сможет наладить работу и взаимодействие между субъектами УФО и вывести федеральный округ на новый, более высокий уровень развития. Во-вторых, выражаю надежду, что Владимир Владимирович наконец-то наведёт порядок с многочисленными долгостроями в Югре, таковых немало и в других регионах. И нужно навести порядок с неблагоприятной обстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Это не только здравоохранения касается, в которое сейчас вкладываются миллиарды рублей, но и касается ограничений, негативно влияющих на экономику, к ним тоже нужен разумный подход», — прокомментировал назначение нового полпреда УФО парламентарий.

Напомним, глава Минстроя РоссииВладимир Якушевназначен 9 ноября 2020 года новым полпредом президента страны в Уральском федеральном округе, согласно указу президента Владимира Путина.

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