Москва, , 13:09 — REGNUM Вопрос об утверждении новых министров Совет Думы может включить в повестку заседания Госдумы на 10 ноября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На совещании с руководителями фракций и председателями профильных комитетов был определен порядок рассмотрения кандидатур.

«В 13:00 начинаются заседания профильных комитетов — по энергетике, по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также сегодня состоятся заседания политических фракций: КПРФ, Единая Россия и ЛДПР, а завтра утром свое заседание проведет «Справедливая Россия», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания», — добавил он.

Многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе, есть кандидатуры менее известные, но очевидно — это профессионалы в своей области, рассуждает Володин.

«Обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным. Для нас это очень ответственно. Предложив поправки в Конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам. Реализуя данную норму Конституции, Государственная дума будет рассматривать кандидатуры заместителя председателя правительства и пяти министров. С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой — об ответственности депутатов за принимаемые решения», — заявил спикер Госдумы.

Обсуждение сегодня будет идти до вечера и продолжится завтра с утра, уточнил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.