Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Штат Джорджия сыграет необычную роль в битве за власть над Сенатом США. Способность Джозефа Байдена, которому прочат победу на президентских выборах, проводить свою политику во многом зависит от того, какая партия контролирует Сенат. Об этом сообщила журналист крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Санна Бьорлинг.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Сейчас в верхней палате Конгресса большинство на стороне республиканцев. Однако, согласно предварительным итогам кампании 2020 года, пока обе партии получают равное количество мест. Такой результат сейчас предсказывает телеканал Fox News.

«Понятно, что надежды демократов получить явное большинство в Сенате ни к чему не привели, — республиканцам удалось сохранить почти все места, которые считались уязвимыми», — пишет Бьорлинг.

Ожидается, что второй тур выборов в сенат в Джорджии состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре. В январе на выборах встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф.

Однако еще одна пара кандидатов в этом штате претендует на сенатское кресло — демократ Рафаэля Уорнока и республиканка Келли Леффлер. Таким образом, если Республиканская партия выиграет два места, то перевес в Сенате окажется на ее стороне, что осложнит пребывание Байдена на посту президента.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: «Ржавый пояс» выбрал Байдена, но «Голубая стена» не так прочна