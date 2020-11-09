Баку, , 13:07 — REGNUM Азербайджанские власти не хотят продолжения военных действий в Нагорном Карабахе и ожидают от Армении гарантий по выводу армянских вооруженных сил (ВС) из данного региона. Об этом 9 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, его слова приводит государственное агентство «Азертадж».

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"Если (премьер-министр Армении Никол) Пашинян лично, не глава МИД, сам лично заявит, что Армения выведет войска из Агдама, Кельбаджара, Лачина — из трех оставшихся районов, которые они должны освободить, дадут нам график, мы сразу же остановимся», — сказал азербайджанский лидер.

Также Алиев заявил, что Баку не хочет продолжения этой войны и хочет остановиться и добавил, что, по его словам, знакомые с ним люди знают, что он является человеком слова.

«Я делаю то, что говорю. Если Пашинян скажет это сегодня, то я даю вам слово, что мы немедленно остановимся», — сказал он, добавив, что армянский премьер-министр не делает этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в настоящее время группировка ВС Азербайджана около села Каринтак в районе города Шуши ликвидируется армянской стороной.