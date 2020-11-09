Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Водомет во время разгона протестующих возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии применили против нарушителей порядка, а журналистов задело случайно. Такое заявление, как передает агентство Report, 9 ноября сделал замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге.

Он прокомментировал информацию, что из 27 пострадавших во время разгона участников акции были не только правоохранители и протестующие, но также трое представителей средств массовой информации.

«Гидравлическая пушка была использована для устранения угрозы общественному правопорядку и сохранению безопасности. Определить, где стоял представитель СМИ, поверьте мне, было сложно, однако водомет не использовался целенаправленно в отношении журналистов», — сказал Сабанадзе.

Представитель МВД также сообщил, что 19 человек в ходе протестной акции были задержаны правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом участников акции призвали отправиться к Центризбиркому. Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах. На вечер 9 ноября анонсирована новая протестная акция возле парламента.

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