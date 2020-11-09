Степанакерт, , 13:05 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян встретился с защитниками Степанакерта на их боевых позициях. Об этом он написал 9 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

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Арутюнян побывал на позициях рано утром, он пообщался с бойцами Армии обороны НКР и ополченцами. Более суток они отражают атаки ВС Азербайджана на Степанакерт с шушинского направления.

Карабахский лидер добавил, что встретился с бывшим министром обороны НКР генералом Левоном Мнацаканяном. После войны поговорим о его большом вкладе в защиту родины, отметил Арутюнян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Карабах рассказал об одном из самых тяжелых рассветов в его жизни.

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