Варшава, , 12:59 — REGNUM Профессор Гжегож Зайонц, работавший в Университете информационных технологий и менеджмента в польском Жешуве, уволен в связи с грубой критикой протестующих, опубликованной на его странице в соцсетях. Об этом передает Onet.pl.

Преподаватель уверен, что причиной расторжения трудового контракта стали его консервативные взгляды и неприятие ценностей, которые отстаивают протестующих против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты.

«Если у вас консервативные взгляды, вы не сможете сказать об этом открыто, потому что вас могут преследовать за это», — прокомментировал собственное увольнение профессор.

Руководство университета это опровергает, приводя в качестве доводов его записи в социальных сетях, которые содержат прямые оскорбления участников протестов и дискредитируют учебное заведение, которое он представляет. «Причиной расторжения договора стали не его убеждения, а язык и отношение к собеседникам. Он игнорировал все правила общения, основанные на уважении», — подчеркнул ректор Вергилиуш Голомбек.

В качестве доказательства университет предоставил скриншоты записей экс-сотрудника, в которых содержались прямые оскорбления протестующих с нецензурными выражениями.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.