Архангельск, , 12:54 — REGNUM Глава Архангельска Дмитрий Морев официально вступил в должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своей речи градоначальник пообещал направить все свои силы, знание и опыт на развитие города и помощь людям.

«В городе много проблем, которые могут показаться трудновыполнимыми: аварийное жилье, дворы, дороги, социальная инфраструктура, инженерные коммуникации, транспорт. Но нет ничего невозможного для тех людей, которые берутся за решение проблем и не отступают, что бы ни случилось — для нас с вами», — заявил Морев.

Нового мэра поздравил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Хочется, чтобы все мы четко понимали — это событие не столько праздник, сколько точка отсчета в работе нового главы Архангельска, ну и, кончено, высочайшая ответственность перед жителями. Вам предстоит огромная работа», — заявил Цыбульский на церемонии.

Необходимость кратного увеличения строительства жилья для переселения граждан из аварийного фонда, повышение качества маневренного фонда, выстраивание отношений с региональным «мусорным» оператором глава региона назвал первоочередными задачами мэра.

Напомним, согласно законодательству, мэра в Архангельска выбирают депутаты городской думы. Конкуренцию Мореву в борьбе за кресло градоначальника составили 10 кандидатов, в «финал» он вышел с министром транспорта региона Сергеем Родневым. Голосование состоялось 28 октября.

Справка:

Дмитрий Морев закончил Архангельский лесотехнический институт. С 2001 года по 2011 проходил службу в ФСБ. С 2011 по 2015 годы работал советником генерального директора ОАО «Аэропорт «Архангельск» по безопасности. С 2015 года работал начальником Управления экономической безопасности и режима в ПАО «Севералмаз».