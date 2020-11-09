Архангельск, 9 ноября 2020, 12:54 — REGNUM Глава Архангельска Дмитрий Морев официально вступил в должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В своей речи градоначальник пообещал направить все свои силы, знание и опыт на развитие города и помощь людям.
Нового мэра поздравил губернатор региона Александр Цыбульский.
Необходимость кратного увеличения строительства жилья для переселения граждан из аварийного фонда, повышение качества маневренного фонда, выстраивание отношений с региональным «мусорным» оператором глава региона назвал первоочередными задачами мэра.
Напомним, согласно законодательству, мэра в Архангельска выбирают депутаты городской думы. Конкуренцию Мореву в борьбе за кресло градоначальника составили 10 кандидатов, в «финал» он вышел с министром транспорта региона Сергеем Родневым. Голосование состоялось 28 октября.
Справка:
Дмитрий Морев закончил Архангельский лесотехнический институт. С 2001 года по 2011 проходил службу в ФСБ. С 2011 по 2015 годы работал советником генерального директора ОАО «Аэропорт «Архангельск» по безопасности. С 2015 года работал начальником Управления экономической безопасности и режима в ПАО «Севералмаз».