Москва, , 12:54 — REGNUM Российская Федерация прилагает все усилия для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян опроверг утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева об установлении контроля Баку над городом Шуша.

Читайте также: Алиев назвал условие для обращения к Турции за военной помощью