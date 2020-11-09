Ереван, , 12:56 — REGNUM В настоящее время группировка вооруженных сил (ВС) Азербайджана около села Каринтак в районе города Шуши ликвидируется армянской стороной. Об этом 9 ноября сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Группировка (азербайджанских ВС — ред.), обнаруженная на каринтакском направлении, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами», — говорится в сообщении Ованнисяна.

Также он добавил, что азербайджанская сторона в результате этого несет большие потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в случае угрозы Азербайджану власти страны могут рассмотреть возможность привлечения военной помощи со стороны Турции.