Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Высказывание лидера демократов в Сенате США, Чака Шумера, о том, что Джо Байден и Камала Харрис будут «великими президентом и вице-президентом для всех американцев», вызвало бурное обсуждение в твиттере.

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Вот типичные комментарии к сообщению сенатора:

«О, быстрый вопрос, когда всё это бесплатное безобразие начнет появляться? Мне нужно бросить работу, бунтовать или что-то в этом роде? Как это работает?»

«Не так быстро. Ни вы, ни СМИ не можете объявить победителя этих выборов. Фигуры все еще в игре».

«Надеюсь, мы сможем начать учиться работать с людьми, с которыми мы не всегда согласны. Американцы устали от партийной политики».

«За исключением, конечно, того небольшого факта, что они не были избраны».

«Нам нужны большие радикальные перемены в этой стране. Либо так, либо Демпартия потеряет места в промежуточных выборах».

«Не знал, что тюрьма Гуантанамо избирала должностных лиц».

«Трамп создаст самую большую сеть пропаганды. ТВ, сайты… Он должен предстать перед судом, чтобы спасти будущее Америки. То, что произошло в Германии, может случиться здесь. Если он совершил преступления, он должен предстать перед судом».

«Можем ли мы, люди, предъявить обвинение Трампу в убийстве 236 тысяч американцев?»

«А вы скажите лагерю Байдена, чтобы они присоединились к Трампу и добросовестно провели аудит голосов. Открытость и открытость в правильных поступках принесут пользу обеим сторонам. В противном случае следующие 4 года будут адом, потому что никто не поверит исходу выборов».

«Если «для всех американцев», то возврата к Парижскому соглашению или сделке с Ираном не будет. Если мы это сделаем, ваши слова окажутся наглой ложью».

В целом в обсуждении сторонники Трампа и сторонники Байдена не приходят к согласию. Те, кто поддерживают нынешнего президента, отказываются соглашаться, что Байден будет больше заботиться о них и об их стране, чем Трамп. Те, кто голосовали за Байдена, торжествуют и приглашают проигравших смириться. Пока что единения, о котором говорит Байден, не случилось.