Киев, 9 ноября 2020, 12:50 — REGNUM Украина может начать закупать российскую вакцину от коронавируса через Израиль. Такое мнение выразил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 9 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Землянский отметил, что вопрос покупки российской вакцины не связан с какими-либо политическими условиями.
Он подчеркнул, что власти Украины заинтересованы не в защите гражданина страны, а только в личном обогащении.
Напомним, после государственного переворота 2014 года Украина объявила о своей «газовой независимости» от России, начав закупать российский «реверсный» газ через европейских посредников.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина может помочь Великобритании в производстве вакцины от коронавируса.
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