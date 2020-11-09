Киев, , 12:50 — REGNUM Украина может начать закупать российскую вакцину от коронавируса через Израиль. Такое мнение выразил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 9 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Скорее всего, так и будет… реверсные схемы поставок, на этом будут наживаться определённые группы, как с газом, как с углём», — сказал он.

Землянский отметил, что вопрос покупки российской вакцины не связан с какими-либо политическими условиями.

«Действия власти идут в той же логике, в которой шли действия предыдущей власти…: заработать самим, дать возможность заработать своему окружению», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что власти Украины заинтересованы не в защите гражданина страны, а только в личном обогащении.

«У людей не стоит задача государственного порядка, государственного строительства, государственного мышления», — подытожил Землянский.

Напомним, после государственного переворота 2014 года Украина объявила о своей «газовой независимости» от России, начав закупать российский «реверсный» газ через европейских посредников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина может помочь Великобритании в производстве вакцины от коронавируса.

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