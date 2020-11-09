Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Ложные звонки сторонников Демократической партии США перегрузили горячую линию, открытую избирательным штабом президента Дональда Трампа для приёма сообщений о возможных нарушениях на выборах 3 ноября. Об этом сообщает телекомпания ABC.

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Отмечается, что сторонники Байдена отправили множество сообщений на ящик голосовой почты. Авторы сообщений издеваются над Трампом и поздравляют его команду с победой демократа Джозефа Байдена.

Сын Трампа Эрик написал в соцсети Twitter, что вал звонков организовал Национальный комитет Демократической партии (DNC). Из-за этого штаб действующего президента не может получить тысячи жалоб.

«Интересно, что бы им срывать?» — добавил Эрик Трамп.

Штаб Трампа попросил граждан жаловаться на предположительные случаи мошенничества в ходе выборов, посредством которых у политика «пытаются украсть победу».

Как сообщало ИА REGNUM, официально итоги выборов в США ещё не подведены, однако Байден уже провозгласил себя победителем.

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