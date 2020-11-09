Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае определяет систему органов управления, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Согласно поправкам, совет федеральной территории «Сириус» формируется на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, три назначаются президентом РФ, три назначаются правительством РФ, один назначается губернатором Краснодарского края, кроме того, в совет входит по должности глава федеральной территории «Сириус».

Должность члена Совета относится к государственным должностям Российской Федерации.

Прописываются требования к кандидатам в состав совета. Указывается, что членом совета может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Организацию деятельности совета осуществляет его председатель, избираемый из состава совета. При этом глава федеральной территории «Сириус» не может одновременно быть председателем совета.

Одновременно предлагается установить, что глава федеральной территории «Сириус» является высшим должностным лицом федеральной территории «Сириус» и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Помимо требования о запрете иностранного гражданства для кандидата на эту должность устанавливается возрастной ценз — не моложе 30 лет.

Законопроектом также урегулированы вопросы действия в федеральной территории «Сириус» нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и нормативных правовых актов федеральной территории «Сириус» — с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим федеральным законом.

Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории «Сириус», является устав, утверждаемый советом. Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории «Сириус» подлежат согласованию с правительством РФ. Иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории «Сириус» издаются в форме решений совета и постановлений главы федеральной территории «Сириус», рассказал один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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