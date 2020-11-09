Вашингтон, , 12:47 — REGNUM С возможным приходом новой администрации 77-летнего демократа Джозефа Байдена политика США претерпит существенные изменения. Однако главный лозунг нынешнего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» (America First) останется, не в последнюю очередь, во внешней политики. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил профессор политологии Экенгрен Оскарссон.

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Он считает, что прежде всего, главной особенностью политики Байдена станет работа по приведение в надлежащий порядок американской системы здравоохранения. США вновь станут уделять огромное влияние вопросам климата. Стиль руководства, задаваемый из Овального кабинета при Байдене, также претерпит серьезные изменения.

Однако, как отмечает Оскарссон, лозунг «Америка прежде всего» появился задолго до прихода Трампа к власти.

«В то же время, думаю я, что тот путь, который выбрали США, то есть более протекционистский, более отвечающий лозунгу America First, сохраниться еще какое-то время во внешней политике», — отметил он.

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